Азаров заявил, что жена Медведчука находится в России

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«Она в Москве находится, так, по моей информации. Я не знаю, не ручаюсь за точность, не связывался с ней. Но, по-моему, ей ничего не угрожает», — пояснил он.

Ранее Азаров утверждал, что Виктора Медведчука едва ли станут убивать, но украинские власти вполне могут подвергнуть его пыткам.

Во вторник СБУ сообщила о задержании Медведчука. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного на украинских пленных.

На Украине Медведчук подозревается в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в поставках угля с территорий Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Он находился под домашним арестом. В конце февраля он сбежал.

Незадолго до этого супруга Медведчука Оксана Марченко, критиковавшая правительство Зеленского, уехала в Белоруссию. После ареста мужа она обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану и призвала первого немедленно отпустить ее мужа, а второго — оказать содействие в его освобождении.