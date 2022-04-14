Пока вы не уснули: Путин о задержках оплаты газа и ЧП на российском крейсере

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Путин обвинил западные банки в задержке оплаты энергоносителей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов в «недружественные» страны зафиксированы сбои. Заявление было сделано на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе, передает «Интерфакс».

«Банки из этих самых «недружественных» стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро», - подчеркнул глава государства.

Также Путин сообщил о намерении страны повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли.

«Получил серьезные повреждения». Что известно о ЧП на крейсере «Москва»

Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения вследствие пожара и взрыва боезапаса, сообщили в Минобороны России. Экипаж полностью эвакуировали, а пожар локализовали. В ведомстве отметили, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено, а крейсер сохраняет плавучесть. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже получил информацию о ЧП. Предполагается, что именно этот корабль участвовал в атаке на остров Змеиный. По данным ТАСС, ожидалось, что корабль прослужит до 2040 года.

14 апреля около 2 часов ночи (мск) ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей из-за пожара, сообщили в Минобороны России. Указывалось, что экипаж полностью эвакуировали.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что очаг возгорания на судне локализован, открытого горения больше нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Теперь Минобороны устанавливает причины пожара.

Китайцы обратились с призывом к России и Путину

Китайская газета Guancha рассказала, что президент РФ Владимир Путин считает российско-украинские переговоры зашедшими в тупик. «ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этой статье: они призывают Россию «перекрыть газ Европе» и «бороться с двуличными неонацистами».

12 апреля Путин заявил, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей» во время переговоров в Стамбуле, но позже Украина от них отошла.

«[Договоренности] заключались в том, что гарантии безопасности для Украины - а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности - не будут распространятся на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса», - рассказал Путин.

Зеленский пригрозил России исчезновением с мировой арены

Россия навсегда исчезнет с мировой арены, если не пойдет на мирные переговоры на условиях Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

«Российское руководство или будет реально искать мир, или в результате этой войны Россия навсегда исчезнет с мировой арены», - сказал Зеленский.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление украинского президента, назвал его «несуразицей».

Медведев рассказал об ответе России на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение по поводу разговоров вокруг возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в этом случае России придется укреплять свои границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале

По словам Медведева, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. В этом случае России придется эти границы укреплять.

«Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», - написал зампред Совбеза.

В Турции назвали условие для присоединения к антироссийским санкциям

Турция присоединится к антироссийским санкциям, если их одобрит ООН. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет RT.

По словам министра иностранных дел Турции, Анкара следует международному праву и проводит взвешенную политику.

«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - пояснил он в интервью телеканалу NTV.

ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Он сообщил, что в результате обстрела пострадали два жилых дома в поселке Климово, есть пострадавшие.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.

Неудачную попытку США связаться с Шойгу объяснили

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с NEWS.ru связал неудачную попытку главы Пентагона Ллойда Остина провести телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу с «отсутствием силы воли и желания американских коллег». По его словам, когда США сильно нужно было дозвониться до министра обороны РФ, они всегда делали это по установленным каналам связи.

Когда американцам сильно припекало, они всегда, используя установленные каналы связи, могли дозвониться до нашего министра обороны. А сейчас это очередной отмаз американской стороны, — полагает Красов.

Он добавил, что если у США есть желание связаться с российской стороной, то они ищут пути решения, но, видимо, сейчас такого желания нет.

Хаматова пожаловалась на угрозы из-за национальности

После переезда в Латвию актриса Чулпан Хаматова столкнулась с волной хейта из-за своей национальности. Об этом пишет Woman.ru.

В интервью одному из латвийских изданий актриса рассказала, что много негативных комментариев ей приходит не только в соцсетях, но и на личный номер, который оказался слит в базу.