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31 минуту назад

Бренды холдинга LVMH отказывают россиянам в продаже товаров за границей

Елена Прошина

Входящие в состав холдинга LVMH бренды — Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Bulgari, Celine, Marc Jacobs и другие — отказываются продавать товары россиянам за границей. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на менеджера гамбургского бутика Celine.

Бренды холдинга LVMH отказывают россиянам в продаже товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы летите в Германию на короткий срок и планируете вернуться в Россию, мы не сможем продавать вам продукцию брендов из группы LVMH. Такие условия диктуют новые санкции. Жаль, что они касаются обычных людей, а не правительства, против которого вводятся ограничения», — сказала менеджер гамбургского магазина Celine.

При этом она отметила, что россияне смогут приобрести товары LVMH только при наличии еще какого-то европейского гражданства.

Ранее отказалась продавать гражданам РФ свою продукцию за границей Chanel. Представители бренда стали обязывать всех желающих письменно заверить, что они не будут вывозить эти вещи на родину и носить на территории России. В ответ модницы из РФ решили объявить Chanel войну, начав на камеру резать сумки. В частности, в челлендже приняли участие актриса и телеведущая Марина Ермошкина, диджей Екатерина Гусева, Шарли Прокопиф и Виктория Боня. А Ольга Бузова и вовсе потребовала у бренда вернуть ей деньги за купленные вещи.

В мире,Екатерина Гусева,Виктория Боня,Ольга Бузова,Louis Vuitton,Chanel,
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