В Венгрии начали расследовать проникновение в базу данных МИД

Национальное бюро расследований Венгрии приступило к проверке информации о проникновении неизвестных хакеров в базу данных МИД страны. Об этом сообщил в четверг англоязычный новостной портал Hungary Today .
По его сведениям, генеральный прокурор Венгрии Петер Полт подтвердил факт начала расследования, отвечая на запрос оппозиционного депутата парламента Агнеш Вадаи (от партии "Демократическая коалиция"). Руководитель Генпрокуратуры отметил, что оно проводится в связи с подозрениями относительно "взлома информационной системы или базы данных" Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
В конце марта издание Direkt36, известное своими журналистскими расследованиями, опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в спецслужбах, а также внутренние документы венгерского МИД утверждалось, что российские хакеры сумели проникнуть в информационные системы этого ведомства. В публикации утверждалось, что за этим стоят Служба внешней разведки и военная разведка России. Отмечалось, что правительству Венгрии об этом было известно, но оно не поднимало этот вопрос на переговорах с Москвой.
Материал в Direkt36 появился накануне парламентских выборов и мог нанести политический ущерб правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Этого, однако, не произошло. Венгерские избиратели 3 апреля поддержали ФИДЕС и его младших партнеров - христианских демократов, которые вместе получили в парламенте конституционное большинство в 135 голосов из 199.
Накануне выборов венгерский МИД заявил по поводу публикации в Direkt36, что "не обращает внимания на лживые утверждения, которые распространяются в период предвыборной кампании". Однако позже, уже после дня голосования, Орбан на пресс-конференции косвенно признал наличие проблемы. Комментируя сведения о возможном проникновении в базу данных МИД, он заявил, что все венгерские министерства периодически подвергаются нападениям со стороны хакерских группировок.