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35 минут назад

В Венгрии начали расследовать проникновение в базу данных МИД

ТАСС

Национальное бюро расследований Венгрии приступило к проверке информации о проникновении неизвестных хакеров в базу данных МИД страны. Об этом сообщил в четверг англоязычный новостной портал Hungary Today .

В Венгрии начали расследовать проникновение в базу данных МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, генеральный прокурор Венгрии Петер Полт подтвердил факт начала расследования, отвечая на запрос оппозиционного депутата парламента Агнеш Вадаи (от партии "Демократическая коалиция"). Руководитель Генпрокуратуры отметил, что оно проводится в связи с подозрениями относительно "взлома информационной системы или базы данных" Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

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В конце марта издание Direkt36, известное своими журналистскими расследованиями, опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в спецслужбах, а также внутренние документы венгерского МИД утверждалось, что российские хакеры сумели проникнуть в информационные системы этого ведомства. В публикации утверждалось, что за этим стоят Служба внешней разведки и военная разведка России. Отмечалось, что правительству Венгрии об этом было известно, но оно не поднимало этот вопрос на переговорах с Москвой.

Материал в Direkt36 появился накануне парламентских выборов и мог нанести политический ущерб правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Этого, однако, не произошло. Венгерские избиратели 3 апреля поддержали ФИДЕС и его младших партнеров - христианских демократов, которые вместе получили в парламенте конституционное большинство в 135 голосов из 199.

Накануне выборов венгерский МИД заявил по поводу публикации в Direkt36, что "не обращает внимания на лживые утверждения, которые распространяются в период предвыборной кампании". Однако позже, уже после дня голосования, Орбан на пресс-конференции косвенно признал наличие проблемы. Комментируя сведения о возможном проникновении в базу данных МИД, он заявил, что все венгерские министерства периодически подвергаются нападениям со стороны хакерских группировок.

В мире,Виктор Орбан,СВР России,
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