Молдова запретила георгиевскую ленточку и символы Z и V

<p> «Проект закона <..> о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14377343">цитирует</a> ТАСС заявление председателя парламента Игоря Гросу.</p><p> Публичная демонстрация, а также изготовление, распространение и хранение запрещенной символики будет наказываться штрафами от 4,5 тыс. леев до 9 тыс. леев ($250-$500) для физических лиц, для должностных и юридических лиц минимальный размер штрафа будет вдвое больше. Также закон предусматривает наказание в виде общественных работ.</p><p> Законопроект о запрете георгиевской ленточки был внесен членами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС). Депутаты пояснили, что решение было принято в контексте конфликта России и Украины. Ограничения не касаются наградных планок и лент орденов.</p><h2>Осуждение запрета</h2><p> Запрет осудили несколько общественных организаций Молдовы, а также парламентская фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, которая во время голосования 14 апреля покинула зал заседаний в знак протеста.</p><p> «В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит. Я не знаю, как реагировать», — приводит ТАСС слова Владимира Воронина, бывшего президента Молдовы и лидера Партии коммунистов.</p><p> «Слабые правители, которым не хватает профессионализма и компетентности, чтобы справиться с социальными и экономическими проблемами своего народа, начинают борьбу с историей, символами, памятниками, церковью… Намерение запретить День Победы и Георгиевскую ленточку — это слабость молдавской власти и плевок в душу каждого жителя нашей страны», — <a href="https://t.me/igordodon/4104">добавил</a> другой экс-президент страны Игорь Додон.</p><p> Парламент Украины 1 апреля принял закон о запрете символов V и Z. Также в конце марта Германия запретила демонстрацию символа Z, а в Баварии и Нижней Саксонии за это была введена уголовная ответственность.</p><p> Кроме того, многие международные бренды на фоне спецоперации стали <a href="https://rtvi.com/news/ugolovnoe-presledovanie-i-shtrafy-kak-za-rubezhom-nakazyvayut-za-bukvu-z-simvol-rossiyskoy-spetsoper/">отказываться</a> от использования символов Z и V. Среди них – швейцарская страховая компания Zurich Insurance и южнокорейский производитель электроники Samsung. Последний изменил название своих складных смартфонов серии Z в Латвии, Литве и Эстонии.</p>