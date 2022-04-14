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31 минуту назад

В США оценили вероятность диалога Байдена и Путина

Lenta.ru

Контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ближайшее время не планируются. С таким заявлением в четверг, 14 апреля, выступил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

В США оценили вероятность диалога Байдена и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет ничего на горизонте», — подчеркнул он, оценивая вероятность разговора Байдена и Путина по видеосвязи или иным каналам в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что считает подобные высказывания неприемлемыми. Он напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

В мире,Политика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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