США пообещали сделать все, чтобы материковый Китай силой не воссоединился с Тайванем

Власти США примут все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.
"Наша государственная политика состоит в том, что мы предпримем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло", - ответил он на вопрос о том, что сделает Вашингтон в случае попыток материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем.