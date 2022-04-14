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32 минуты назад

США пообещали сделать все, чтобы материковый Китай силой не воссоединился с Тайванем

ТАССиещё 2

Власти США примут все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

США пообещали сделать все, чтобы материковый Китай силой не воссоединился с Тайванем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша государственная политика состоит в том, что мы предпримем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло", - ответил он на вопрос о том, что сделает Вашингтон в случае попыток материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем.

В мире,Джейк Салливан,
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