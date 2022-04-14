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50 минут назад

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Байдена с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует проведение переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет РИА Новости.

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Байдена с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Джейк Салливан сделал, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.

«На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте», - заметил Салливан, отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между российским и американским лидерами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.

На фоне украинского кризиса и санкционного давления на Россию инфляция в США в марте достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет. Цены выросли на 1,2 процента к февралю. При этом президент США Джо Байден обвинил в ухудшении уровня жизни американцев президента РФ Владимира Путина.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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