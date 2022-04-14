В Белом доме ответили на вопрос о встрече Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует проведение переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет РИА Новости.
Такое заявление Джейк Салливан сделал, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.
«На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте», - заметил Салливан, отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между российским и американским лидерами.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.
На фоне украинского кризиса и санкционного давления на Россию инфляция в США в марте достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет. Цены выросли на 1,2 процента к февралю. При этом президент США Джо Байден обвинил в ухудшении уровня жизни американцев президента РФ Владимира Путина.