В Белом доме ответили на вопрос о встрече Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует проведение переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана пишет РИА Новости.

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Такое заявление Джейк Салливан сделал, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.

«На ближайшее время у нас нет ничего на горизонте», - заметил Салливан, отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты между российским и американским лидерами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов.