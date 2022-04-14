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55 минут назад

В Польше снесут 60 памятников советским солдатам

Елена Прошина

В Польше намерены разрушить 60 памятников советским солдатам-освободителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

В Польше снесут 60 памятников советским солдатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, первые памятники будут снесены в Великопольском и Силезском воеводствах. Он также добавил, что если главы каких-то муниципалитетов не согласятся с решением о сносе, то «могут ожидать моего визита».

«Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве», – заявил Навроцкий.

Напомним, в Польше уже не первый год сносят советские памятники. За последний год было разрушено несколько сотен монументов красноармейцам. Это стало следствием поправок о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования, которые были одобрены президентом Анджеем Дудой.

В мире,Анджей Дуда,
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