В Польше снесут 60 памятников советским солдатам

В Польше намерены разрушить 60 памятников советским солдатам-освободителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

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По его словам, первые памятники будут снесены в Великопольском и Силезском воеводствах. Он также добавил, что если главы каких-то муниципалитетов не согласятся с решением о сносе, то «могут ожидать моего визита».

«Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве», – заявил Навроцкий.