В США делают агрессивные шаги для "отвязки" Европы от энергоносителей РФ

"Во-первых, они (европейские страны - прим. ТАСС) только что наложили запрет на закупки угля". "Во-вторых, сейчас между США и Европой и в самой Европе идет более активная дискуссия о том, каким будет будущее этих отношений в энергетической сфере. И еще одна вещь, которую Соединенные Штаты делают весьма агрессивно, - это практические шаги, направленные на то, чтобы помочь Европе отвязаться от российского газа путем увеличения и интенсификации поставок американского сжиженного природного газа", - сказала Салливан.