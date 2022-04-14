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1 час назад

В США делают агрессивные шаги для "отвязки" Европы от энергоносителей РФ

ТАСС

Соединенные Штаты агрессивно делают практические шаги, чтобы "отвязать" европейские страны от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

В США делают агрессивные шаги для "отвязки" Европы от энергоносителей РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя закупки Европой российских энергоносителей, он отметил:

"Во-первых, они (европейские страны - прим. ТАСС) только что наложили запрет на закупки угля". "Во-вторых, сейчас между США и Европой и в самой Европе идет более активная дискуссия о том, каким будет будущее этих отношений в энергетической сфере. И еще одна вещь, которую Соединенные Штаты делают весьма агрессивно, - это практические шаги, направленные на то, чтобы помочь Европе отвязаться от российского газа путем увеличения и интенсификации поставок американского сжиженного природного газа", - сказала Салливан.

В мире,Джейк Салливан,
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