США назвали условие отмены антироссийских санкций

США будут готовы изучить возможность отмены ряда санкций против России, если Москве и Киеву удастся достичь мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Выступая на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, Салливан также заявил, что США не участвуют в российско-украинских переговорах, но поддерживают дипломатические усилия Киева.

О возможной отмене санкций ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что «цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России». По его словам, если будут результаты переговоров, то «в определенной мере санкции уйдут».