В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

США назвали условие отмены антироссийских санкций

Вероника Полынина

США будут готовы изучить возможность отмены ряда санкций против России, если Москве и Киеву удастся достичь мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

США назвали условие отмены антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

Выступая на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, Салливан также заявил, что США не участвуют в российско-украинских переговорах, но поддерживают дипломатические усилия Киева.

О возможной отмене санкций ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что «цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России». По его словам, если будут результаты переговоров, то «в определенной мере санкции уйдут».

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что властям США следует продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине путем отмены санкций, которые были введены против РФ. Он отметил, что Вашингтон «наживается на хаосе», и подчеркнул, что санкции не смогут вернуть мир и обеспечить безопасность.

В мире,Энтони Блинкен,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители