США назвали условие отмены антироссийских санкций

США будут готовы изучить возможность отмены ряда санкций против России, если Москве и Киеву удастся достичь мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Выступая на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, Салливан также заявил, что США не участвуют в российско-украинских переговорах, но поддерживают дипломатические усилия Киева.
О возможной отмене санкций ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отмечал, что «цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России». По его словам, если будут результаты переговоров, то «в определенной мере санкции уйдут».
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что властям США следует продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине путем отмены санкций, которые были введены против РФ. Он отметил, что Вашингтон «наживается на хаосе», и подчеркнул, что санкции не смогут вернуть мир и обеспечить безопасность.