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2 часа назад

Экс-президент Франции Олланд призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов

ТАССиещё 2

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал соотечественников голосовать за избрание на второй срок нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона во втором туре выборов 24 апреля.

Бывший президент Франции Олланд призвал голосовать за Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, что во время столь важных выборов главное - это Франция, ее целостность, ее европейское будущее и ее независимость. Поэтому я призываю французов голосовать за Эмманюэля Макрона", - заявил он в четверг в эфире телеканала TF1.

Комментируя заявления других кандидатов, не набравших достаточного количества голосов во время первого тура 10 апреля, он отметил, что "простой позиции с призывом не голосовать за [кандидата в президенты от партии "Национальное объединение" Марин] Ле Пен недостаточно".

Олланд занимал пост президента Франции с 2012 по 2017 год, Макрон с 2012 по 2014 год был заместителем руководителя его кабинета, а с 2014 по 2016 год - министром экономики, финансов и цифровой экономики Франции. Также при Олланде Макрон возглавлял французскую часть франко-российской межправительственной комиссии.

Ранее в поддержку Макрона также высказался другой бывший глава государства - Николя Саркози (2007-2012). Во время своего правления он пользовался заметно большей популярностью, чем Олланд. Тем не менее Саркози не смог избраться на второй срок, в то время как Олланд сам отказался баллотироваться в связи с низким рейтингом.

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