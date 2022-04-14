Власти Польши захотели снести 60 памятников советским солдатам

Польские власти составили список памятников советским солдатам, которые, по их мнению, необходимо уничтожить. Об этом рассказал глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, цитату приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, правительство захотело избавиться от 60 памятников, многие представители местных властей готовы действовать уже сейчас. Так, в ближайшее время запланирован снос памятников в Великопольском и Силезском воеводствах.

Комментируя возможный отказ некоторых политиков, Навроцкий заявил:

«Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 миллионов человек, должна находиться в общественном пространстве».