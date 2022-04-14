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15 минут назад

Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту

ТАСС

Парламент Молдавии ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Поправки в кодекс о правонарушениях были утверждены на заседании в четверг в третьем чтении депутатами проевропейской Партии действия и солидарности.

В Молдавии запретили георгиевскую ленту
Фото: ТАССТАСС

"Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении", - констатировал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пресс-служба парламента.

Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинула зал заседаний в знак протеста.

"В каждой семье есть ветераны. Мне очень стыдно, что такое здесь происходит. Я не знаю, как реагировать", - сказал лидер Партии коммунистов Республики Молдова, экс-президент страны Владимир Воронин.

После этого оппозиционеры попытались заблокировать трибуну.

Запрет на георгиевскую ленту на прошлой неделе был внесен депутатами ПДС в большой список изменений, который утверждался уже во втором чтении. В четверг юридическая комиссия парламента все же приняла решение утвердить поправки в третьем чтении.

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