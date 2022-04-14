В Молдавии запретили георгиевскую ленту

"Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении", - констатировал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, которое транслировала на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пресс-служба парламента.