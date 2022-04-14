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1 час назад

Зеленский заявил, что Киеву надо $7 млрд в месяц для выплаты зарплат

ТАССиещё 7

Украине требуется не менее семи миллиардов долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Такие оценки президент Украины Владимир Зеленский озвучил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, передает в четверг агентство Bloomberg.

Зеленский заявил, что Киеву надо $7 млрд в месяц для выплаты зарплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным его источников, украинский лидер также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна, фон дер Ляйен в свою очередь заверила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту.

8 апреля Киев посетили глава Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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