Зеленский заявил, что Киеву надо $7 млрд в месяц для выплаты зарплат

Украине требуется не менее семи миллиардов долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Такие оценки президент Украины Владимир Зеленский озвучил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, передает в четверг агентство Bloomberg.

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По данным его источников, украинский лидер также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна, фон дер Ляйен в свою очередь заверила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту.