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1 час назад

Тимошенко считает, что страны Запада должны списать долги Украине

ТАСС

Страны Запада и международные финансовые организации должны реструктуризировать или списать внешние долги Украины, а также оказывать ей безвозмездную помощь вместо предоставления кредитов. Об этом заявила в четверг лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко призвала Запад срочно списать долги Украине
Фото: ReutersReuters

"Я считаю, что срочно нужно начать правильный, разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга, а что касается международных организаций - МВФ, Всемирного банка - о списании этих долгов", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина-24".

"Я уверена в том, что сегодня каждая страна, если будут правильно проведены переговоры, может давать не кредиты Украине, а давать непосредственную помощь, как и мировые финансовые организации", - добавила она.

Тимошенко также считает, что власти Украины должны "срочно организовать юридическую политическую, дипломатическую работу, чтобы забрать те [российские] деньги, которые вследствие санкций были заморожены в западных странах".

Глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан заявил 1 марта, что власти Киева должны потребовать от внешних кредиторов списания долгов Украины. Он сообщил, что на момент его заявления внешний долг Украины превышал $57 млрд.

В мире,Валерий Пацкан,Юлия Тимошенко,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Счетная палата,
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