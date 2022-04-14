Тимошенко призвала Запад срочно списать долги Украине

Страны Запада и международные финансовые организации должны реструктуризировать или списать внешние долги Украины, а также оказывать ей безвозмездную помощь вместо предоставления кредитов. Об этом заявила в четверг лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Я считаю, что срочно нужно начать правильный, разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга, а что касается международных организаций - МВФ, Всемирного банка - о списании этих долгов", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина-24".
"Я уверена в том, что сегодня каждая страна, если будут правильно проведены переговоры, может давать не кредиты Украине, а давать непосредственную помощь, как и мировые финансовые организации", - добавила она.
Тимошенко также считает, что власти Украины должны "срочно организовать юридическую политическую, дипломатическую работу, чтобы забрать те [российские] деньги, которые вследствие санкций были заморожены в западных странах".
Глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан заявил 1 марта, что власти Киева должны потребовать от внешних кредиторов списания долгов Украины. Он сообщил, что на момент его заявления внешний долг Украины превышал $57 млрд.