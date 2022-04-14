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2 часа назад

Латвия раскрыла траты на «военную мощь» Украины

Вероника Полынина

Латвия за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета. Об этом сообщил президент страны Эгилс Левитс, передает РИА «Новости».

Латвия раскрыла траты на «военную мощь» Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы помочь Украине построить военную мощь», - сказал Левитс на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Латвии добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине, и это очень много значит. Он отметил, что Украине нужна помощь всех членов Североатлантического альянса.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис накануне приехали на Украину на поезде. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области в сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский после встречи сообщил журналистам, что главной целью визита были поставки оружия Украине.

В мире,Павел Яблоньский,Денис Шмыгаль,Алар Карис,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,НАТО,
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