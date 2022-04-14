Латвия раскрыла траты на «военную мощь» Украины

Латвия за два месяца потратила на помощь Украине треть своего оборонного бюджета. Об этом сообщил президент страны Эгилс Левитс, передает РИА «Новости».

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«Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы помочь Украине построить военную мощь», - сказал Левитс на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Латвии добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине, и это очень много значит. Он отметил, что Украине нужна помощь всех членов Североатлантического альянса.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис накануне приехали на Украину на поезде. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области в сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.