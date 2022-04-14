В ФРГ предотвратили похищение главы минздрава ковид-диссидентами

Правоохранительные органы Германии предотвратили похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха ковид-диссидентами, сторонниками так называемой группы "Объединенные патриоты". Об этом сообщает газета Build со ссылкой на прокуратуру Кобленца.
Отмечается, что злоумышленники также пытались устроить нападения на жизненно важные объекты, обесточить всю территорию страны, совершить теракты и тд.
Правоохранители провели обыски на 20 объектах в девяти федеральных землях ФРГ. В общей сложности в операции приняли участие 270 стражей правопорядка, в том числе спецназ. В результате были задержаны четыре человека. Их подозревают в подготовке преступления, представляющего угрозу национальной безопасности, и нарушении закона о контроле над вооружениями.
В ходе обысков в местах проживания фигурантов были найдены боеприпасы, оружие, наличные в размере около €12 тысяч. Ранее сообщалось, что ковид-диссидент умер в Британии от коронавируса после сообщений о заговоре вокруг вакцин.