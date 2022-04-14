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1 час назад

В ФРГ предотвратили похищение главы минздрава ковид-диссидентами

Газета.Ru

Правоохранительные органы Германии предотвратили похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха ковид-диссидентами, сторонниками так называемой группы "Объединенные патриоты". Об этом сообщает газета Build со ссылкой на прокуратуру Кобленца.

В ФРГ предотвратили похищение главы минздрава ковид-диссидентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что злоумышленники также пытались устроить нападения на жизненно важные объекты, обесточить всю территорию страны, совершить теракты и тд.

Правоохранители провели обыски на 20 объектах в девяти федеральных землях ФРГ. В общей сложности в операции приняли участие 270 стражей правопорядка, в том числе спецназ. В результате были задержаны четыре человека. Их подозревают в подготовке преступления, представляющего угрозу национальной безопасности, и нарушении закона о контроле над вооружениями.

В ходе обысков в местах проживания фигурантов были найдены боеприпасы, оружие, наличные в размере около €12 тысяч. Ранее сообщалось, что ковид-диссидент умер в Британии от коронавируса после сообщений о заговоре вокруг вакцин.

В мире,Карл Лаутербах,
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