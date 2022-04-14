В ФРГ предотвратили похищение главы минздрава ковид-диссидентами

Правоохранительные органы Германии предотвратили похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха ковид-диссидентами, сторонниками так называемой группы "Объединенные патриоты". Об этом сообщает газета Build со ссылкой на прокуратуру Кобленца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что злоумышленники также пытались устроить нападения на жизненно важные объекты, обесточить всю территорию страны, совершить теракты и тд.

Правоохранители провели обыски на 20 объектах в девяти федеральных землях ФРГ. В общей сложности в операции приняли участие 270 стражей правопорядка, в том числе спецназ. В результате были задержаны четыре человека. Их подозревают в подготовке преступления, представляющего угрозу национальной безопасности, и нарушении закона о контроле над вооружениями.