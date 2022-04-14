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1 час назад

В МИД Турции допустили скорую встречу Путина и Зеленского

Вероника Полынина

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД Турции допустили скорую встречу Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что возможность встречи зависит от позиции Владимира Путина.

«Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с Владимиром Путиным 11 апреля сообщил, что передал российскому лидеру информацию о желании украинского президента Владимира Зеленского провести личную встречу, но «на это не последовало значительной реакции».

В середине марта Зеленский говорил, что Киев на переговорах с Москвой добивается его встречи с Путиным. В Кремле также допускали встречу двух президентов, но отмечали, что переговоры должны пройти после парафирования мирного соглашения главами МИД двух стран. После трагедии в Буче Зеленский сказал, что встречи с российским президентом может и не быть. Тем не менее, он продолжил настаивать, что Москва и Киев должны провести переговоры. По словам Зеленского, решение о прекращении специальной военной операции на Украине может принять только российский президент Владимир Путин.

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