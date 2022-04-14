В МИД Турции допустили скорую встречу Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшее время, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что возможность встречи зависит от позиции Владимира Путина.
«Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с Владимиром Путиным 11 апреля сообщил, что передал российскому лидеру информацию о желании украинского президента Владимира Зеленского провести личную встречу, но «на это не последовало значительной реакции».
В середине марта Зеленский говорил, что Киев на переговорах с Москвой добивается его встречи с Путиным. В Кремле также допускали встречу двух президентов, но отмечали, что переговоры должны пройти после парафирования мирного соглашения главами МИД двух стран. После трагедии в Буче Зеленский сказал, что встречи с российским президентом может и не быть. Тем не менее, он продолжил настаивать, что Москва и Киев должны провести переговоры. По словам Зеленского, решение о прекращении специальной военной операции на Украине может принять только российский президент Владимир Путин.