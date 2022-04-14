В МИД Турции допустили скорую встречу Путина и Зеленского

В середине марта Зеленский говорил, что Киев на переговорах с Москвой добивается его встречи с Путиным. В Кремле также допускали встречу двух президентов, но отмечали, что переговоры должны пройти после парафирования мирного соглашения главами МИД двух стран. После трагедии в Буче Зеленский сказал, что встречи с российским президентом может и не быть. Тем не менее, он продолжил настаивать, что Москва и Киев должны провести переговоры. По словам Зеленского, решение о прекращении специальной военной операции на Украине может принять только российский президент Владимир Путин.