Турция может назначить посла в Египте после девятилетнего перерыва

Турция после девятилетнего перерыва может назначить посла в Египте в рамках нормализации отношений с этой страной, сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу .

"Отношения с Египтом необходимо исправлять. Обе страны очень важны для многих регионов, нормализация отношений между ними важна для Восточного Средиземноморья. Речь может идти о взаимном назначении послов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились после свержения в 2013 году президента Египта Мухаммеда Мурси и отказа Турции признать Абдель Фаттаха ас-Сиси законным лидером арабской страны. Тогда же они отозвали послов для консультаций, а после объявления персоной нон грата турецкого посла в Каире Анкара поступила аналогичным образом в отношении главы египетской дипмиссии.