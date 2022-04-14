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1 час назад

Турция может назначить посла в Египте после девятилетнего перерыва

ТАСС

Турция после девятилетнего перерыва может назначить посла в Египте в рамках нормализации отношений с этой страной, сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турция может назначить посла в Египте после девятилетнего перерыва
Фото:  Depositphotos Depositphotos

"Отношения с Египтом необходимо исправлять. Обе страны очень важны для многих регионов, нормализация отношений между ними важна для Восточного Средиземноморья. Речь может идти о взаимном назначении послов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились после свержения в 2013 году президента Египта Мухаммеда Мурси и отказа Турции признать Абдель Фаттаха ас-Сиси законным лидером арабской страны. Тогда же они отозвали послов для консультаций, а после объявления персоной нон грата турецкого посла в Каире Анкара поступила аналогичным образом в отношении главы египетской дипмиссии.

По информации местных СМИ, новым послом Турции в Египте может быть назначен бывший представитель страны в Организации исламского сотрудничества Салих Мутлу Сен.

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