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1 час назад

Жители Таиланда отмечают Сонгкран. Видео

Александр Кузьмин

Жители Таиланда празднуют Сонгкран, более известный как местный Новый год. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры из страны в юго-восточной Азии.

Сонгкран отмечается с 13 по 15 апреля и знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю. В этот день принято обливаться водой, а также проводить пенные вечеринки, уточняет канал. Обливание водой символизирует очищение от накопленного за прошлый год негатива. Также участников массового торжества могут намазать глиной.

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