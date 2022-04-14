Жители Таиланда празднуют Сонгкран, более известный как местный Новый год. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры из страны в юго-восточной Азии.

Сонгкран отмечается с 13 по 15 апреля и знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю. В этот день принято обливаться водой, а также проводить пенные вечеринки, уточняет канал. Обливание водой символизирует очищение от накопленного за прошлый год негатива. Также участников массового торжества могут намазать глиной.