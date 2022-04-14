«Ритуал по убиению государства»: политолог о роли Европы в ситуации на Украине

Стремление президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии побывать в Киеве напоминает мрачный ритуал, когда европейские лидеры собираются на политические похороны, отметил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению эксперта, это аналогично ситуации, когда убили чернокожего жителя Джорджа Флойда и многие представители истеблишмента приходили на его похороны, чтобы поклониться и приобщиться к общей скорби, пишет ИА SM-News.

Он пояснил, что в случае с Украиной желание приехать в Киев скорее говорит о намерении европейских лидеров выразить почтение не украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а Вашингтону. По словам политолога, именно Америка курирует и окормляет проект «Украина».

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Европа, по сути, участвует в мрачном кровавом ритуале по убиению государства под названием Украина в самом своём центре. Она должна ужаснуться и пасть в объятия, которые её удушат, Соединённым Штатам, которые сейчас пытаются непосредственно управлять всеми европейскими экономиками, — сказал Мухин.

В итоге это всё приведёт к тому, что Европа превратится в торговую площадку, где США будут безраздельно регулировать все процессы, а американские компании будут находиться в привилегированном положении.

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений. Об этом заявил в четверг радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

По его словам, "на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, дойдет до крупной танковой битвы". "Сегодня все разговоры с Украиной ведутся о том, в чем она нуждается для того, чтобы эту битву выиграть. Это было главной темой переговоров президентов в Киеве", - указал Яблоньский, подчеркнув, что "необходимо вооружение и союзническая поддержка в области сотрудничества разведок".

Президент Польши Анджей Дуда отправился в Киев утром в среду на поезде вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. На Украине они посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Польши Анджей Дуда выступил против того, чтобы был диалог с Россией, пока Москва не признает нарушения на Украине. Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, с теми, кто нарушает «все правила», не ведут диалог.

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«Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — указал Дуда.

Также он отметил необходимость новых санкций против РФ.

«Это должны быть исключающие санкции, чтобы они довели до завершения этой войны и чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо», — добавил польский лидер.

Ранее Дуда заявлял о «бессмысленности» диалога с Россией.

Дуда приехал в Киев утром в среду, 13 апреля, на поезде вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. На Украине они посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Процесс вхождения в Евросоюз обычно растягивается на годы, но в той ситуации, в которой оказалась Украина, возможны нестандартные шаги. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, при этом не назвав конкретных сроков.

Ранее фон дер Ляйен посетила с визитом Киев, где передала президенту Украины Владимиру Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. По ее словам, этот документ является «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».

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«Для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед», — сказала в эфире CNN глава ЕК, которую цитирует РИА Новости.

Фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Украина «принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений».

«Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры», — отметила политик.

Она объявила о поддержке предстоящих реформ на Украине после окончания боевых действий.

«Это экстраординарный способ сформировать страну и пройти путь к ЕС», — пояснила фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский 28 февраля оформил заявку Украины на вхождение в Евросоюз. Европарламент днем позднее проголосовал за резолюцию о выдаче стране статуса кандидата. Получить этот статус от ЕС власти Украины рассчитывают в июне.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза «в течение нескольких дней» принять решение о новых поставках оружия Киеву, сообщают источники Bloomberg. 11 апреля политик встречается с главами МИД стран ЕС, чтобы обсудить итоги своей поездки в украинскую столицу, расширение помощи Украине и новые санкции против России. Приехав в Люксембург, он заявил, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны предоставить Украине вооружение, которое ранее запрашивали в Киеве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Решение должно быть принято «в течение нескольких дней, а не недель», поскольку в ближайшее время Россия якобы может активизировать свои действия на востоке Украины.

По словам собеседников агентства, большинство правительств ЕС уже пообещали изучить поступавшие от украинских властей запросы на вооружение, в том числе на танки и реактивные системы залпового огня, но никто пока не дал ответа, смогут ли они предоставить оружие — и в какие сроки. Ожидается, что эта тема станет ключевой для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Боррель выразил уверенность, что разрешить конфликт на Украине можно только силовым путем.

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«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

«Я доложу министрам об итогах поездки в Киев совместно с главой Еврокомиссии. Мы стали там свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения… Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд», — анонсировал он темы переговоров.

Как предполагает Боррель, «в ближайшие дни» эскалация напряженности лишь усилится, но в Киев «теперь можно ездить без проблем».

«В Киев можно ездить сколько угодно, я свидетель. Мы вновь открыли там нашу миссию», — отметил глава евродипломатии.

Ранее Боррель уже делал заявления о приоритетности военной победы. 9 апреля, после поездки в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским, он опубликовал в Twitter пост со словами о том, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя». Он напомнил тогда, что ЕС выделил еще €500 млн на закупку оружия для украинской армии, а также призвал усилить санкционное давление на Россию, в частности, «сделать больше в энергетическом секторе».

Как реагировали в РФ

Комментируя пост Борреля, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Евросоюз «отделом экономических сношений НАТО».

«Вот вам и «экономическая организация». Это уже не Европейский союз», — написала она в Telegram.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после твита о военном разрешении конфликта Боррель «должен быть немедленно отправлен в отставку странами ЕС».

«Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем. Хотя всем изначально было понятно, какую роль отводят Вашингтон и Брюссель Украине.<...> Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — говорилось в посте Володина.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет счел слова Борреля «дикостью» и «безумием».

«Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Сегодняшнее заявление главы дипломатии ЕС уже прокомментировал глава МИД Сергей Лавров, назвавший его «из ряда вон выходящим». По мнению министра, ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления РФ.

С критикой слов Борреля выступил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев:

«Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева».

По мнению Косачева, «подобного рода безответственных заявлений» можно было бы ожидать от политиков, представляющих НАТО, но не от высшего чиновника Евросоюза. Если заявление Борреля «будет реализовано в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», это будет означать лишь новые жертвы и потери со стороны Украины, но не изменит «ситуацию по существу», считает сенатор.

США захотели отправить в Киев представителя вашингтонской администрации в качестве демонстрации поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Politico» со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации источников, представитель вашингтонской администрации встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди возможных кандидатов назван и президент США Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис.

При этом намного более вероятно, что на Украину отправится кто-то из членов кабинета, например госсекретарь Энтони Блинкен или глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала об антироссийской риторике Байдена. По ее словам, Соединенными Штатами рассматривается возможность расширения антироссийских санкций. Речь о введении дополнительных рестрикций против Москвы шла во время телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Китайское издание People’s Daily назвало США самым крупным источником нестабильности в мире. К такому выводу авторы пришли из-за разрушительных для мирового хозяйства антироссийских санкций, которые вместо того, чтобы бить по России, ударили по всему миру.

"После Второй мировой войны США и страны НАТО использовали методы прямого и косвенного вмешательства, что привело к непрекращающейся нестабильности во всем мире. В любом конфликте или же столкновении большого и малого масштаба зачастую задействована американская сторона", - говорится в публикации.

Информацию предоставил новостной портал РИА новости.

В Китае рассказали о «зловещем характере» США в ситуации с Россией и Украиной. Соответствующий материал появился в китайском издании «Синьхуа», передает РИА Новости.

В тексте говорится, что Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. При этом США сыграли в ситуации с Москвой и Киевом свою «позорную роль», которую они попытались нивелировать, обвиняя Китай.

Неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между РФ и Украиной, отмечает автор материала. Кроме того, действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу, мешая политическому урегулированию. Также США пытаются опорочить Китай и преувеличить так называемую «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.

Клевета, которую использует Вашингтон, в очередной раз подтверждает «презренный и зловещий характер» США. Издание пришло к выводу, что Соединенные Штаты доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов.