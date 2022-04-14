Обзор иноСМИ: "страшное предупреждение" ООН и кризис чешских металлургов

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Фото: ТАСС ТАСС

«Чешские металлурги готовятся к кризису»

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Чешские металлургические комбинаты готовятся к кризису и ищут новых поставщиков. Причина заключается в ограниченных поставках железной руды из Украины, которые могут полностью прекратиться, пишет Lidovky.

До начала украинского кризиса Чехия получала около 75 процентов железной руды с Украины. Остальные поставки шли в основном из России. Но теперь поставки заморожены. Крупнейшие чешские металлургические заводы вынуждены полагаться на запасы и искать новые источники стратегического сырья, отмечает газета. Руду начали заказывать в Бразилии и Австралии, но она стоит дороже и доставляется дольше.

Аналитики: Россия увеличит резервы в юанях на фоне санкций

Россия, вероятно, продолжит добавлять китайский юань в свои валютные резервы, одновременно снижая в них долю доллара, поскольку страна «все больше смотрит на Восток» в условиях жестких финансовых санкций Запада, считают опрошенные китайской газетой Global Times аналитики.

Данные Банка России показали, что доля юаней в резервах РФ подскочила с 12,8 до 17,1 процента по состоянию на 1 января, в то время как ее резервы в валюте США сократились вдвое до 10,9 с 21,1 процента. Действия российского ЦБ отражают падение доверия к доллару, поскольку Штаты используют свою валюту в качестве финансового оружия, считает Сюй Вэньхун, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии. РФ будет увеличивать запасы юаня в среднесрочной и долгосрочной перспективах, страна предпочитает использовать местные валюты для расчетов, отметил Дун Дэнсинь, директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии.

«НАТО подло разыгрывает «китайскую карту»

Китайское агентство «Синьхуа» заявило, что НАТО «подло» разыгрывает «китайскую карту»: генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно выступил с «беспочвенными обвинениями и беспричинной клеветой» в адрес Китая по поводу Украины. «Синьхуа» отмечает, что заявления Столтенберга «искажают объективную и справедливую позицию, которую всегда отстаивал Китай, игнорируют конструктивные усилия Китая по урегулированию кризиса и пытаются сформировать в США и странах НАТО общественное мнение, которое можно использовать для дальнейшего подавления Китая».

Агентство заявило, что с самого начала конфликта Китай придерживается независимости и принципов объективности. Китай «всесторонне рассмотрел историческую составляющую <…> и указал, что именно неограниченное расширение НАТО на восток привело к противоречиям между Россией и Украиной». При этом Китай «последовательно и недвусмысленно заявлял, что суверенитет, независимость и территориальная целостность должны соблюдаться всегда и не должно быть никаких исключений». Китай «подчеркивает, что все страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику и не должны быть вынуждены выбирать чью-либо сторону».

«ООН выпускает страшное предупреждение из-за Украины»

Fox News сообщил о выпущенном ООН «страшном предупреждении». Телеканал отмечает, что украинский кризис, «похоже, вызвал «идеальный шторм», спровоцировав многочисленные кризисы по всему миру в области продовольствия, энергетики и долгов с разрушительными последствиями для развивающихся стран.

В отчете ООН говорится, что Украина и Россия производят около 30 процентов мировой пшеницы и ячменя, около 20 процентов кукурузы и более половины подсолнечного масла. РФ является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти. Россия и соседняя Белоруссия вместе экспортируют около 20 процентов мировых удобрений. Цены на продукты питания в мире уже на 34 процента выше, чем в этот же период 2021 года (рекордный результат за всю историю). Точно так же цены на сырую нефть выросли примерно на 60 процентов, а цены на газ и удобрения - больше, чем вдвое. В ООН заявили, что украинский кризис затронет или уже затронул 1,7 миллиарда человек, 215 миллионов из которых недоедают.

Трамп заявил о «гибели Израиля» из-за сделки с Ираном

Экс-президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что возобновление ядерной сделки с Ираном «может означать гибель для Израиля». По его мнению, первоначальная сделка «была ужасной», но новая договоренность может оказаться намного хуже для ближайшего союзника США на Ближнем Востоке.