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Чешские металлургические комбинаты готовятся к кризису и ищут новых поставщиков. Причина заключается в ограниченных поставках железной руды из Украины, которые могут полностью прекратиться, пишет Lidovky.
До начала украинского кризиса Чехия получала около 75 процентов железной руды с Украины. Остальные поставки шли в основном из России. Но теперь поставки заморожены. Крупнейшие чешские металлургические заводы вынуждены полагаться на запасы и искать новые источники стратегического сырья, отмечает газета. Руду начали заказывать в Бразилии и Австралии, но она стоит дороже и доставляется дольше.
Россия, вероятно, продолжит добавлять китайский юань в свои валютные резервы, одновременно снижая в них долю доллара, поскольку страна «все больше смотрит на Восток» в условиях жестких финансовых санкций Запада, считают опрошенные китайской газетой Global Times аналитики.
Данные Банка России показали, что доля юаней в резервах РФ подскочила с 12,8 до 17,1 процента по состоянию на 1 января, в то время как ее резервы в валюте США сократились вдвое до 10,9 с 21,1 процента. Действия российского ЦБ отражают падение доверия к доллару, поскольку Штаты используют свою валюту в качестве финансового оружия, считает Сюй Вэньхун, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии. РФ будет увеличивать запасы юаня в среднесрочной и долгосрочной перспективах, страна предпочитает использовать местные валюты для расчетов, отметил Дун Дэнсинь, директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологии.
Китайское агентство «Синьхуа» заявило, что НАТО «подло» разыгрывает «китайскую карту»: генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно выступил с «беспочвенными обвинениями и беспричинной клеветой» в адрес Китая по поводу Украины. «Синьхуа» отмечает, что заявления Столтенберга «искажают объективную и справедливую позицию, которую всегда отстаивал Китай, игнорируют конструктивные усилия Китая по урегулированию кризиса и пытаются сформировать в США и странах НАТО общественное мнение, которое можно использовать для дальнейшего подавления Китая».
Агентство заявило, что с самого начала конфликта Китай придерживается независимости и принципов объективности. Китай «всесторонне рассмотрел историческую составляющую <…> и указал, что именно неограниченное расширение НАТО на восток привело к противоречиям между Россией и Украиной». При этом Китай «последовательно и недвусмысленно заявлял, что суверенитет, независимость и территориальная целостность должны соблюдаться всегда и не должно быть никаких исключений». Китай «подчеркивает, что все страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику и не должны быть вынуждены выбирать чью-либо сторону».
Fox News сообщил о выпущенном ООН «страшном предупреждении». Телеканал отмечает, что украинский кризис, «похоже, вызвал «идеальный шторм», спровоцировав многочисленные кризисы по всему миру в области продовольствия, энергетики и долгов с разрушительными последствиями для развивающихся стран.
В отчете ООН говорится, что Украина и Россия производят около 30 процентов мировой пшеницы и ячменя, около 20 процентов кукурузы и более половины подсолнечного масла. РФ является крупнейшим в мире экспортером природного газа и вторым по величине экспортером нефти. Россия и соседняя Белоруссия вместе экспортируют около 20 процентов мировых удобрений. Цены на продукты питания в мире уже на 34 процента выше, чем в этот же период 2021 года (рекордный результат за всю историю). Точно так же цены на сырую нефть выросли примерно на 60 процентов, а цены на газ и удобрения - больше, чем вдвое. В ООН заявили, что украинский кризис затронет или уже затронул 1,7 миллиарда человек, 215 миллионов из которых недоедают.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что возобновление ядерной сделки с Ираном «может означать гибель для Израиля». По его мнению, первоначальная сделка «была ужасной», но новая договоренность может оказаться намного хуже для ближайшего союзника США на Ближнем Востоке.
Трамп считает, что Израиль находится в огромной опасности, так как новая сделка может стать «дорожной картой для получения Ираном ядерного оружия». Экс-президент заявил, что глава США Джо Байден «поставил перед собой задачу ослабить позиции Соединенных Штатов в мире на нескольких фронтах, в том числе в сфере производства энергии».