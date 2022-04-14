Канцлер Австрии раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер на переговорах в Москве обсуждали поставки газа. По словам Нехаммера, российский лидер заверил его в стабильности поставок и заявил о возможности оплаты в евро.

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Карл Нехаммер рассказал об обсуждении газового вопроса с Путиным в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, передает РИА «Новости». Канцлер заявил, что Владимир Путин первый поднял тему энергоресурсов.

Нехаммер утверждает, что президент РФ заверил его, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество и что можно продолжать платить в евро».