Канцлер Австрии раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер на переговорах в Москве обсуждали поставки газа. По словам Нехаммера, российский лидер заверил его в стабильности поставок и заявил о возможности оплаты в евро.
Карл Нехаммер рассказал об обсуждении газового вопроса с Путиным в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, передает РИА «Новости». Канцлер заявил, что Владимир Путин первый поднял тему энергоресурсов.
Нехаммер утверждает, что президент РФ заверил его, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество и что можно продолжать платить в евро».
11 апреля Нехаммер приезжал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом режиме, Нехаммер назвал их «очень жесткими». После переговоров канцлер подвергся жесткой критике со стороны австрийской оппозиции. Социал-демократическая партия Австрии назвала встречу поспешной и неподготовленной, а Австрийская партия свободы отметила, что на встрече не было сказано «ни слова о будущем энергоснабжения» Австрии.