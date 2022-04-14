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17 минут назад

Турция назвала условие присоединения к санкциям против России

Lenta.ruиещё 3

Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Такое условия присоединения к санкционному режиму против Москвы назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Анкара следует международному праву и будет проводить взвешенную политику.

«В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — заявил он.

Чавушоглу также напомнил, что власти Турции полностью имплементировали Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине. При этом, по его словам, она не позволяет Анкаре закрыть воздушное пространство для гражданской авиации.

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1 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.

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