В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
9 минут назад

Лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу

Lenta.ru

Бывшая японская принцесса Мако, лишенная брака из-за брака с простолюдином, нашла работу в США по своей университетской специальности. Об этом сообщает Vice News.

Лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу
Фото: REUTERSREUTERS

Имя принцессы значится в списке работников, обеспечивавших проведение выставки восточной живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее. В каталоге отмечается, что Мако Комуро была волонтером.

Принцесса изучала историю искусств в университете, а перед отъездом в США более пяти лет проработала в музее при Токийском университете. Издание отмечает, что в Нью-Йорке, куда Мако и ее муж Кэй Комуро перебрались в ноябре 2021 года, пара старается не привлекать к себе внимания.

Дочь наследного принца Акисино, принцесса Мако, вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро 26 октября 2021 года. С этого момента она покинула императорскую семью Японии и считается обычной гражданкой страны. Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Свадьба молодых людей несколько раз откладывалась.

В соответствии с Законом об Императорском доме 1947 года, женщины королевской крови должны отказаться от своего императорского статуса, если они выходят замуж за простолюдинов. Принцесса Мако также отказалась от государственного пособия в размере 150 миллионов иен (более 1,3 миллиона долларов).

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители