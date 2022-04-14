Лишенная титула из-за брака с простолюдином японская принцесса Мако нашла работу

Бывшая японская принцесса Мако, лишенная брака из-за брака с простолюдином, нашла работу в США по своей университетской специальности. Об этом сообщает Vice News.

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Имя принцессы значится в списке работников, обеспечивавших проведение выставки восточной живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее. В каталоге отмечается, что Мако Комуро была волонтером.

Принцесса изучала историю искусств в университете, а перед отъездом в США более пяти лет проработала в музее при Токийском университете. Издание отмечает, что в Нью-Йорке, куда Мако и ее муж Кэй Комуро перебрались в ноябре 2021 года, пара старается не привлекать к себе внимания.

Дочь наследного принца Акисино, принцесса Мако, вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро 26 октября 2021 года. С этого момента она покинула императорскую семью Японии и считается обычной гражданкой страны. Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики сочли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Свадьба молодых людей несколько раз откладывалась.