В Испании выявили три случая гепатита неизвестного происхождения у детей

Власти Испании зарегистрировали три случая тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте до 10 лет. Об этом говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид.

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По его информации, ведомство "изучает три отдельных случая заражения детей тяжелым острым гепатитом неизвестного происхождения". Речь идет о несовершеннолетних от двух до семи лет, они были госпитализированы в больницу испанской столицы.

"Одному из них потребовалась пересадка печени", - добавили власти Мадрида.

Там отметили, что ранее "Минздрав разослал автономным сообществам международное санитарное предупреждение, изданное Всемирной организацией здравоохранения в связи с выявленными случаями среди детского населения Соединенного Королевства".

"Первые международные исследования показывают, что это заболевание не связано ни с вакцинацией от COVID-19, ни со случаями заражения, - отметили власти Мадрида. - Симптомами являются боль в животе, рвота или желтуха". "Лабораторные тесты исключили вирусы гепатита (A, B, C, D и E) и исключили обычные причины, [вызывающие заболевание]", - добавили в департаменте.