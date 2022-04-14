Ле Пен согласилась с Макроном в одном из вопросов по Украине

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не считает происходящее на Украине геноцидом. Об этом сообщает Ouest-France.

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Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон также отказался говорить о геноциде на Украине.

«Я был бы осторожен с терминами, в этом есть смысл. Украинский и русский народы - братские», - подчеркнул он.

Макрон назвал происходящее на Украине «неслыханно жестоким», но подчеркнул, что не хочет терять возможность обсуждать перемирие.

«Не уверен, что словесная эскалация этому поможет», - объяснил президент.

Аналогичный вопрос журналисты задали Ле Пен. Она заявила, что геноцид - это «чрезвычайно точное определение», которое «не соответствует известным в настоящее время элементам».

Ле Пен подчеркнула, что считает убийства мирных жителей военными преступлениями.