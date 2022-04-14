В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
21 минуту назад

Ле Пен отказалась называть ситуацию на Украине геноцидом

Мария Иванова

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не считает происходящее на Украине геноцидом. Об этом сообщает Ouest-France.

Ле Пен согласилась с Макроном в одном из вопросов по Украине
Фото: ReutersReuters

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон также отказался говорить о геноциде на Украине.

«Я был бы осторожен с терминами, в этом есть смысл. Украинский и русский народы - братские», - подчеркнул он.

Макрон назвал происходящее на Украине «неслыханно жестоким», но подчеркнул, что не хочет терять возможность обсуждать перемирие.

«Не уверен, что словесная эскалация этому поможет», - объяснил президент.

Аналогичный вопрос журналисты задали Ле Пен. Она заявила, что геноцид - это «чрезвычайно точное определение», которое «не соответствует известным в настоящее время элементам».

Ле Пен подчеркнула, что считает убийства мирных жителей военными преступлениями.

«Я немедленно потребовала от ООН расследования виновных в этих ужасах», - заявила она.

В мире,Эммануэль Макрон,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители