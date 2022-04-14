В Варшаве раскрыли главную цель визита Дуды на Украину

Поставки оружия были главной целью визита президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на Украину. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает РИА «Новости».

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис накануне приехали на Украину на поезде. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетили населенный пункт Бородянка в Киевской области в сопровождении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Яблоньского, лидеры обсудили с Владимиром Зеленским предоставление необходимой поддержки для того, чтобы Украина смогла выиграть «крупнейшую танковую битву в Европе со Второй мировой войны», которая, как утверждает замглавы польского МИД, в ближайшее время может произойти на востоке страны.

«Сегодня разговоры с Украиной, о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть – это была главная тема разговоров президентов в Киеве», - сказал Яблоньский.

Он отметил, что речь идет о поставках вооружения, союзнической поддержке и сотрудничестве разведок.