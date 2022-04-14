Почти 45% словаков возлагают на НАТО ответственность за военный конфликт на Украине

Ответственность за военный конфликт на Украине несет НАТО. Такого мнения придерживаются 44,8% жителей Словакии, следует из опроса населения республики, итоги которого опубликовало в среду вечером словацкое сетевое издание Denník N.

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Опрос был проведен социологическим агентством Focus по заказу международной организации Globsec. Социологи, выясняя позицию словаков по отношению к ситуации на Украине, установили, что немногим менее половины из них ответили утвердительно на вопрос, считают ли они ответственными за конфликт на Украине НАТО во главе с США. 55,2% респондентов выразили противоположное мнение.

Деятельность президента РФ Владимира Путина позитивно оценивают 27,6% жителей Словакии, что тем не менее меньше, чем было до 24 февраля. Категорически не согласны с ужесточением антироссийских санкций Евросоюзом, если они приведут к повышению цен на энергию и автомобильное топливо, 50,8% словаков.