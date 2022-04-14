Польша раскрыла главную цель визита глав стран Европы на Украину

Главной целью визита глав Польши и стран Балтии на Украину были поставки оружия. Цель поездки европейских лидеров в Киев раскрыл замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает РИА Новости.
Польский дипломат заявил, что ситуация на востоке Украины в ближайшие дни, вероятно, дойдет до крупнейшей танковой битвы в Европе со Второй мировой войны.
«Сегодня разговоры с Украиной, о том, в чем Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть — это была главная тема разговоров президентов в Киеве», — рассказал он.