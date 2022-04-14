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42 минуты назад

Медведчук оказался под прицелом американских следователей

Lenta.ru

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, схваченный киевскими спецслужбами при попытке бежать из страны, рискует оказаться на допросе у американских следователей, пока остается в плену. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в США за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Как полагают американские власти, Медведчук мог контактировать с политическим консультантом Полом Манафортом, возглавлявшим предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа.

Манафорт ранее оказывал помощь украинским оппозиционным партиям, в том числе Партии регионов и «Оппозиционному блоку». Как полагает газета, из-за этого задержанный политик, который имел связи с данными политическими силами, может оказаться под прицелом расследователей. И Киев не будет препятствовать Вашингтону в возможном допросе, утверждают журналисты.

«На данный момент неясно, будет ли господин Медведчук когда-либо давать показания в суде на Украине или будет ли он допрошен следователями, изучающими российские операции влияния в других местах», — пишет The New York Times.

Официальных заявлений украинских или американских властей относительно допроса политика по делу о «вмешательстве» в выборы пока не было.

«Пробирался в Приднестровье»: Глава СБУ раскрыл детали задержания Медведчука

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, несмотря на задержание, Медведчук продолжает оставаться депутатом парламента. Лишить его мандата, как пояснил спикер, может только украинский суд.

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