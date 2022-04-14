Медведчук оказался под прицелом американских следователей

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, схваченный киевскими спецслужбами при попытке бежать из страны, рискует оказаться на допросе у американских следователей, пока остается в плену. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в США за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Как полагают американские власти, Медведчук мог контактировать с политическим консультантом Полом Манафортом, возглавлявшим предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа.

Манафорт ранее оказывал помощь украинским оппозиционным партиям, в том числе Партии регионов и «Оппозиционному блоку». Как полагает газета, из-за этого задержанный политик, который имел связи с данными политическими силами, может оказаться под прицелом расследователей. И Киев не будет препятствовать Вашингтону в возможном допросе, утверждают журналисты.

«На данный момент неясно, будет ли господин Медведчук когда-либо давать показания в суде на Украине или будет ли он допрошен следователями, изучающими российские операции влияния в других местах», — пишет The New York Times.

Официальных заявлений украинских или американских властей относительно допроса политика по делу о «вмешательстве» в выборы пока не было.