В поставляемой из России в Казахстан халяльной колбасе обнаружили свинину

Казахстанские эксперты обнаружили ДНК свинины в образцах поставляемой в республику из России халяльной колбасе и говяжьих консервах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального центра экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.
"ДНК свинины обнаружены в говяжьих консервах и полукопченой колбасе "Мусульманская" из Российской Федерации, которые продаются на прилавках в Казахстане", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в течение марта в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области закупил 38 мясных проб.
"В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая "Мусульманская" (изготовитель: ИП Павлов А. С., Республика Башкортостан); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт", г. Курган); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: АО "Орелпродукт", Орловская область); в консервах "Свинина обеденная" обнаружено ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат "Селятино", Московская область)", - рассказали в центре экспертизы.
В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции.