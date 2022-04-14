В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
19 минут назад

В поставляемой из России в Казахстан халяльной колбасе обнаружили свинину

ТАСС

Казахстанские эксперты обнаружили ДНК свинины в образцах поставляемой в республику из России халяльной колбасе и говяжьих консервах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального центра экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.

В поставляемой из России в Казахстан халяльной колбасе обнаружили свинину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ДНК свинины обнаружены в говяжьих консервах и полукопченой колбасе "Мусульманская" из Российской Федерации, которые продаются на прилавках в Казахстане", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение марта в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области закупил 38 мясных проб.

"В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая "Мусульманская" (изготовитель: ИП Павлов А. С., Республика Башкортостан); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт", г. Курган); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: АО "Орелпродукт", Орловская область); в консервах "Свинина обеденная" обнаружено ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат "Селятино", Московская область)", - рассказали в центре экспертизы.

В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции.

В мире,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители