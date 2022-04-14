В поставляемой из России в Казахстан халяльной колбасе обнаружили свинину

"В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая "Мусульманская" (изготовитель: ИП Павлов А. С., Республика Башкортостан); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт", г. Курган); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: АО "Орелпродукт", Орловская область); в консервах "Свинина обеденная" обнаружено ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат "Селятино", Московская область)", - рассказали в центре экспертизы.