Зеленский пригрозил России исчезновением с мировой арены

Россия навсегда исчезнет с мировой арены, если не пойдет на мирные переговоры на условиях Киева . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

«Российское руководство или будет реально искать мир, или в результате этой войны Россия навсегда исчезнет с мировой арены», - сказал Зеленский.

«Это не о России. Другой масштаб, другое самосознание, другая история. Это актеры исчезают со сцены. Или покидают ее. Это – да», - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. В ходе встречи в Стамбуле 29 марта украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора. 7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который имеет расхождения с документом, представленным 29 марта. По его словам, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этого пункта нет.