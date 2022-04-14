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2 минуты назад

Китайцы обратились с призывом к России и Путину

Мария Иванова

Китайская газета Guancha рассказала, что президент РФ Владимир Путин считает российско-украинские переговоры зашедшими в тупик. «ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этой статье: они призывают Россию «перекрыть газ Европе» и «бороться с двуличными неонацистами».

Китайцы обратились с призывом к России и Путину
Фото: ТАССТАСС

12 апреля Путин заявил, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей» во время переговоров в Стамбуле, но позже Украина от них отошла.

«[Договоренности] заключались в том, что гарантии безопасности для Украины - а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности - не будут распространятся на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса», - рассказал Путин.

По его словам, затем вместо продолжения переговоров произошла «провокация в Буче» и, «что самое главное», Украина решила вынести вопросы Крыма и Донбасса за рамки договоренностей, «возвращая тупиковую ситуацию».

«Используйте все возможное, просто сделайте это! Боритесь с двуличными неонацистами! Пусть настанет буря», - так прокомментировал слова Путина читатель газеты под ником guan_15821600402823.

«Россия еще не «перекрыла газ» Европе и все еще рассматривает возможность погашения долгов рублями, и это показывает, что она по-прежнему питает нереалистичные иллюзии относительно ЕС», - добавил пользователь gaw.

«Сражайтесь до конца, Ваше Величество!» - написал Orion(ง •̀_•́)ง.

«Украина теперь главная пешка мирового хулигана, и в борьбе с ней нужно не доброе слово, а острый нож», - заявил bjpc.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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