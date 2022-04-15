Индия ведет консультации со Шри-Ланкой для выхода из кризиса

Индия приступила к консультациям на высоком уровне со Шри-Ланкой о предоставлении ей новой помощи в условиях глубокого экономического кризиса. Об этом в пятницу сообщила газета The Economic Times.

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В консультациях с правительством Индии участвует специальная консультативная группа Шри-Ланки в составе руководителей министерства финансов и Центробанка. Ланкийский министр финансов Али Сабри планирует обсудить вопрос о помощи и совместном создании специального механизма для ее оказания с министрами правительства Индии на будущей неделе в Вашингтоне на полях заседания Международного валютного фонда.

На этой неделе Шри-Ланка обратилась с просьбой к Индии о кредите в размере $2 млрд в дополнение к уже полученному ранее в этом году кредиту в размере $2,5 млрд. В рамках индийской кредитной линии Шри-Ланка получила 16 тыс. метрических тонн риса и 270 тыс. нефтепродуктов, а также закупила у Нью-Дели лекарства, продовольствие и предметы первой необходимости.

Шри-Ланка остро нуждается в валютных средствах для выхода из экономического кризиса, серьезно обострившегося в конце 2021 года. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов.

Из-за нехватки топлива сокращено производство электроэнергии тепловыми электростанциями, постоянными и длительными стали отключения подачи электроэнергии в городах, в стране возрос спрос на природный газ. Шри-Ланка испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях и продуктах питания, прежде всего в рисе. Это привело к росту инфляции, уровень которой в марте достигал 17-18%.