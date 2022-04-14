Власти Гонконга смягчат антиковидные меры с 21 апреля

Власти Гонконга ввиду улучшения эпидемической ситуации начнут ослаблять ограничительные меры в мегаполисе через неделю. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

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"С 21 апреля мы начинаем первую стадию смягчения ограничительных мер", - заявила она.

Речь идет о возобновлении работы спортивных объектов, кинотеатров, салонов красоты, парков аттракционов, религиозных сооружений, библиотек, музеев. Они были закрыты в начале января, когда город накрыла пятая волна эпидемии коронавируса, и смогут работать при 50-процентной заполняемости для вакцинированных посетителей.

Ресторанам продлят время работы с 18:00 до 22:00. Населению разрешат собираться группами до четырех человек вместо нынешних двух. Пляжи, бассейны, зоны для пикников и бары будут пока оставаться закрытыми.