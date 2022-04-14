В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
34 минуты назад

Бывший депутат Рады раскрыл замысел Зеленского на юго-востоке Украины

Lenta.ruиещё 1

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскрыл замысел президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-депутат Рады раскрыл замысел Зеленского на юго-востоке Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам Журавко, украинский лидер «уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля».

«Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов», — заявил политик.

Экс-депутат считает, что вести переговоры с нынешним киевским режимом во главе с Зеленским бессмысленно.

Зеленский внес ясность в ситуацию с визитом Штайнмайера

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал Зеленского военным преступником, обвинив в использовании мирного населения в качестве «живого щита» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению Кивы, Зеленский сознательно не объявлял эвакуацию, чтобы использовать мирные города как оборонительные сооружения ВСУ. Депутат уверен, что украинские власти специально блокировали выезд гражданских лиц для создания «более кровавой картинки».

В мире,Алексей Журавко,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители