Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

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«Ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации», – сказано в сообщении пресс-службы.

Документом предусмотрен комплекс мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности руководителей государственных органов, сокращение документооборота и отчетности. Чтобы ускорить реализацию возложенных задач, госорганы наделят правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне.

Кроме того, предусматриваются «систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов» и другое.

В пресс-службе подчеркнули, что меры, заложенные в указе, должны разгрузить госслужащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат.