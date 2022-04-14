Санкции против РФ сочли фактором роста инфляции в США

Санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

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Как отмечается в материале, "санкции и экономический ущерб" из-за проведения РФ спецоперации на Украине "стали дополнительной головной болью для Байдена с политической точки зрения". Это касается "инфляции и опасений по поводу экономического кризиса" в США, говорится в статье.

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"Инфляция, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет, продолжает расти", - отмечает издание. "Есть несколько факторов повышения цен, многие из них действовали задолго до вторжения России на Украину, - констатируется в публикации. - Эксперты по санкциям отмечают, что трудно определить, какое именно влияние санкции против России оказывают на США и мировую экономику. Однако при любых катастрофических событиях люди впадают в панику и начинают копить, что только усугубляет инфляцию, заявил эксперт в сфере мировой экономики Уильям Ранч из Центра стратегических и международных исследований".

"Война и пандемия являются главными факторами этого, но санкции, особенно по мере их чрезвычайного ужесточения, могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергетика и продукты питания, в состав которых входит пшеница", - говорится в статье. По данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале.

"Это означает, что задача Байдена наказать Россию за вторжение на Украину вскоре может вступить в противоречие с попытками обуздать рост цен до того, как избиратели пойдут на участки на выборах в ноябре, по итогам которых демократы могут потерять контроль над одной или двумя палатами Конгресса", - отмечает издание. Согласно его оценке, "это серьезная политическая проблема, у которой нет простого решения".

"Байден пытался свалить на войну вину за рост цен, но кажется, что это не находит отклика у избирателей", - подчеркивается в материале. В нем отмечается, что введенный Байденом запрет на поставки российской нефти в США "был по большей части символическим", однако также способствовал повышению цен на топливо.

"Байден назвал рост стоимости топлива "путинским подорожанием бензина", обращаясь к патриотизму американцев и пытаясь уязвить российского президента Владимира Путина", - констатируется в публикации. Однако, согласно оценке газеты, "американцы не слишком покупаются на такое объяснение". "По оценкам [социологической службы] Gallup, для американцев инфляция является важнейшим вызовом. Сравните это с данными опроса Kaiser Family Foundation, согласно которым 18% американцев считают российское вторжение на Украину главной проблемой", - подчеркивает издание.

Спецоперация РФ