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1 час назад

Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом

Lenta.ruиещё 8

Бывший президент США Дональд Трамп назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление ранее сделал действующий американский президент Джо Байден, передает The Hill.

Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».

О том, что Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине геноцидом, сообщалось 13 апреля. Глава государства также отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков счел эти слова неприемлемыми.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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