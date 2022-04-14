Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом

«То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».