Псаки прокомментировала слова Байдена о геноциде на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду вынуждена была пояснять, всегда ли слова президента США Джо Байдена отражают официальную позицию США или же являются в ряде случаев экспромтами, представляющими собой только его личное мнение по тому или иному вопросу.

Фото: © AP Photo/Susan Walsh © AP Photo/Susan Walsh

Во время брифинга одна из журналисток напомнила, что американский президент за последнее время уже трижды делал комментарии о ситуации на Украине, а "Белый дом или он сам позднее заявляли, что они не отражают политику" США или же не представляют собой официальную оценку с юридической точки зрения. В связи с этим сотрудница СМИ предположила, что подобное может "посылать миру сигнал о том, что ко всему, что говорит президент, есть сноска". Псаки на это отметила, что Байден, баллотируясь на пост президента, обещал своим избирателям быть прямолинейным. "Его комментарии вчера (о геноциде) <...>, а также [слова] про военные преступления - прямое отражение этого. Я не думаю, что кто-то испытывает сомнения по поводу той жестокости, которую мы видим [на Украине] <...>. Разные лидеры во всем мире описывают это по-разному. Но бесспорно, что то, что мы видим, ужасно. <...> И президент называет это так, как он это видит", - продолжила она.

Видео дня

Данная тема была поднята на брифинге на фоне того, что Байден днем ранее, выступая с речью в Айове, заявил, что события на Украине кажутся ему геноцидом. Присутствующие на брифинге журналисты неоднократно возвращались к этим словам Байдена. В частности, одна из сотрудниц СМИ спрашивала у Псаки, "знал ли кто-нибудь, что президент собирается использовать" именно этот термин. "Он президент США и лидер свободного мира. Он волен излагать свои взгляды тогда, когда считает нужным", - ответила Псаки. "Я думаю, мы не должны неправильно понимать, кто он и где он стоит в иерархии, а он - на самом верху", - заявила она, отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что использование Байденом упомянутой формулировки не было запланировано заранее.

Кроме того, внимание Псаки обратили на то, что на прошлой неделе помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США не наблюдают на Украине "уровня систематической гибели" украинцев, который соответствовал бы понятию "геноцид". В связи с этим у представителя Белого дома спросили, говорят ли слова Байдена о том, что оценка Вашингтона в этом вопросе изменилась. "Президент говорил об этом вчера дважды. <...> Он президент, и мы здесь, чтобы претворять его взгляды в жизнь", - подчеркнула на это пресс-секретарь главы вашингтонской администрации.

Заявления Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена про геноцид, отмечал, что в Кремле категорически не согласны с такими заявлениями.

Байден ранее неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Комментируя их, Песков заявил, что такого рода оскорбления сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, а государственный деятель должен сохранять трезвость. При этом он назвал недопустимой и непростительной подобную риторику лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.