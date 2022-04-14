Псаки: Японии не предлагали участие в партнерстве AUKUS

В Белом доме назвали не соответствующей действительности информацию о якобы предложении в адрес Японии принять участие в партнерстве AUKUS. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Фото: Reuters Reuters

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - цитирует РИА Новости ее слова.

Псаки добавила, что на данный момент приоритетным является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений. Напомним, что партнерство AUKUS состоит из Австралии, Великобритании, США.

«Между тем это не подразумевает JAUKUS», - подытожила представитель Белого дома.