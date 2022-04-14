Джонсону грозят штрафы за вечеринки в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. Об этом в среду вечером сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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По их сведениям, случаи нарушений Джонсоном действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают "нервозность в кабмине", вследствие чего положение премьера теперь "находится под угрозой". Как отметило издание, ситуация со штрафами выглядит как "затишье перед возможной бурей".

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Согласно публикации The Guardian, о непростом положении главы британского правительства красноречиво говорит отставка замминистра юстиции Дэвида Вольфсона, который в среду покинул пост по причине скандала с вечеринками. Как пояснил чиновник, он принял такое решение не только из-за допущенного Джонсоном нарушения антиковидных правил, но и из-за "официальной реакции на произошедшее". Вольфсон указал, что поведение премьера контрастирует с действиями подавляющего большинства британцев, которые "соблюдали правила".

Депутат от правящей Консервативной партии Найджел Миллс заявил о намерении выразить недоверие Джонсону в официальном письме партийному руководству. В свою очередь консерватор Крейг Уиттакер призвал премьера сложить с себя полномочия.

Штрафы Джонсона

Во вторник стало известно, что полиция Лондона оштрафовала Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии. Позднее глава кабмина сообщил, что оплатил штраф, и принес извинения, но отказался уходить в отставку.

Всего Скотленд-Ярд выписал более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции Джонсона и других правительственных зданиях во время действия в стране строгих ограничительных мер, которые запрещали лицам, не проживавшим друг с другом под одной крышей, собираться большими компаниями. Лидеры Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и партии "Либеральные демократы" призвали премьера подать в отставку.

О вечеринках на Даунинг-стрит

В последние месяцы британские СМИ сообщили о серии вечеринок на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые мероприятия посещал сам премьер, который впоследствии несколько раз приносил извинения за свое поведение.