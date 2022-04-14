Джонсону грозят штрафы за вечеринки в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. Об этом в среду вечером сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По их сведениям, случаи нарушений Джонсоном действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают "нервозность в кабмине", вследствие чего положение премьера теперь "находится под угрозой". Как отметило издание, ситуация со штрафами выглядит как "затишье перед возможной бурей".
Согласно публикации The Guardian, о непростом положении главы британского правительства красноречиво говорит отставка замминистра юстиции Дэвида Вольфсона, который в среду покинул пост по причине скандала с вечеринками. Как пояснил чиновник, он принял такое решение не только из-за допущенного Джонсоном нарушения антиковидных правил, но и из-за "официальной реакции на произошедшее". Вольфсон указал, что поведение премьера контрастирует с действиями подавляющего большинства британцев, которые "соблюдали правила".
Депутат от правящей Консервативной партии Найджел Миллс заявил о намерении выразить недоверие Джонсону в официальном письме партийному руководству. В свою очередь консерватор Крейг Уиттакер призвал премьера сложить с себя полномочия.
Штрафы Джонсона
Во вторник стало известно, что полиция Лондона оштрафовала Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии. Позднее глава кабмина сообщил, что оплатил штраф, и принес извинения, но отказался уходить в отставку.
Всего Скотленд-Ярд выписал более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции Джонсона и других правительственных зданиях во время действия в стране строгих ограничительных мер, которые запрещали лицам, не проживавшим друг с другом под одной крышей, собираться большими компаниями. Лидеры Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и партии "Либеральные демократы" призвали премьера подать в отставку.
О вечеринках на Даунинг-стрит
В последние месяцы британские СМИ сообщили о серии вечеринок на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые мероприятия посещал сам премьер, который впоследствии несколько раз приносил извинения за свое поведение.
Как отмечают британские политические эксперты, скандал способен сильно пошатнуть позиции Джонсона. Ранее несколько депутатов от правящей Консервативной партии публично сообщили о недоверии к премьеру. Если их число достигнет 54, в парламенте состоится голосование по вотуму недоверия правительству. Сам Джонсон на фоне призывов подать в отставку рекомендовал законодателям сосредоточиться на событиях на Украине.