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47 минут назад

В Пентагоне заявили, что Россия не препятствует поставкам оружия на Украину

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.

В Пентагоне заявили, что РФ не препятствует поставкам оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются... Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби отметил, что поставки Киеву оружия, оборудования и помощи в сфере безопасности осуществляются ежедневно.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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