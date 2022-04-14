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42 минуты назад

СМИ: действия США привели к обострению украинского кризиса

Ura.Ruиещё 2

Америка причастна к тому, что происходит сейчас на Украине. К такому выводу пришло китайское издание «Синьхуа».

СМИ: Действия США привели к обострению украинского кризиса
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Официальный Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. Именно неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между Москвой и Киевом. Действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования», — написано в газете, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, действия Вашингтона в сторону России и Украины показывают «презренный и зловещий характер» США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощь Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что нашу страну вынудили пойти на этот шаг. При этом, по его словам, целью российских военных является денацификация и демилитавризация, а не оккупация Украины.

В мире,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
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