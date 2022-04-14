СМИ: действия США привели к обострению украинского кризиса

Америка причастна к тому, что происходит сейчас на Украине. К такому выводу пришло китайское издание «Синьхуа».

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«Официальный Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. Именно неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между Москвой и Киевом. Действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования», — написано в газете, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, действия Вашингтона в сторону России и Украины показывают «презренный и зловещий характер» США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощь Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона.