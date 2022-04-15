Байден попытался выйти в стену после выступления перед нацией

«Американский лидер довольно вяло закончил очередное выступление перед аудиторией. После этого Байден повернулся в сторону ограждения и на протяжении нескольких секунд стоял, соображая, откуда оно вдруг появилось», — передает содержание ролика РЕН ТВ. Затем, повернувшись спиной к публике, президент некоторое время изучал стену. И только после этого политик догадался, в каком направлении находится выход с трибуны.