Названо число проголосовавших за Макрона французов

Конституционный совет обнародовал в среду итоговые данные первого тура президентских выборов во Франции. Президент республики Эмманюэль Макрон получил 9,78 млн, а кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен - 8,13 млн голосов.

Согласно сведением высшего надзорного органа, наблюдающего за соблюдением Основного закона Пятой республики, в общей сложности из 48,7 млн французов, обладающих правом голоса, на участки пришли 35,9 млн человек.

Конституционный совет официально объявил, что Макрон и Ле Пен правомочны участвовать во втором туре президентских выборов.

Первый тур состоялся 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.