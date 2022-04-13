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10 минут назад

Зеленский внес ясность в ситуацию с визитом Штайнмайера на Украину

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал сообщений о визите лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в страну. Об этом он сообщил на брифинге с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве, передает «Интерфакс».

Зеленский внес ясность в ситуацию с визитом Штайнмайера
Фото: ReutersReuters

«Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и его Офиса относительно визита в Украину», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что Украина готова «быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики».

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией.

В мире,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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