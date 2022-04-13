Зеленский внес ясность в ситуацию с визитом Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал сообщений о визите лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в страну. Об этом он сообщил на брифинге с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве, передает «Интерфакс».
«Относительно Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и его Офиса относительно визита в Украину», — сказал Зеленский.
Также он заявил, что Украина готова «быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики».
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве из-за его связей с Россией.