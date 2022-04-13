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1 час назад

Стала известна реакция Байдена на просьбу Зеленского

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена включить вертолеты в новый пакет военной помощи Украине, сообщает PoliticoPro со ссылкой на источники.

Стала известна реакция Байдена на просьбу Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время разговора Байдена с Зеленским последний попросил включить вертолеты в пакет новой военной помощи. Президент США согласился удовлетворить эту просьбу», - сказал один из собеседников издания, его слова приводит «Лента.ру».

Отмечается, что ранее США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи.

13 апреля стало известно, что президент США Джо Байден санкционирует передачу Украине дополнительных вооружений на сумму около 750 млн долларов. Среди поставляемой техники - беспилотники, гаубицы и средства защиты от возможных химических атак наряду с другим оружием.

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Позднее в этот же день Белый дом сообщил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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