Стала известна реакция Байдена на просьбу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена включить вертолеты в новый пакет военной помощи Украине, сообщает PoliticoPro со ссылкой на источники.
«Во время разговора Байдена с Зеленским последний попросил включить вертолеты в пакет новой военной помощи. Президент США согласился удовлетворить эту просьбу», - сказал один из собеседников издания, его слова приводит «Лента.ру».
Отмечается, что ранее США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи.
13 апреля стало известно, что президент США Джо Байден санкционирует передачу Украине дополнительных вооружений на сумму около 750 млн долларов. Среди поставляемой техники - беспилотники, гаубицы и средства защиты от возможных химических атак наряду с другим оружием.
Позднее в этот же день Белый дом сообщил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.